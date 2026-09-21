Учители, образователни медиатори, социални работници и представители на институции могат да се регистрират за участие до 25 септември

Община Бургас организира безплатен семинар за обмяна на добри практики и засилване на междуинституционалното сътрудничество. Събитието ще се проведе на 30 септември 2026 г. от 09:00 до 13:00 часа в Младежкия международен център в ж.к. „Меден рудник“.

За участие са поканени учители, образователни медиатори, социални работници и представители на институциите, ангажирани с образованието и подкрепата на деца и ученици.

Фокус върху децата в риск от отпадане

Семинарът се организира в рамките на проект „Шанс за бъдеще“, чиято основна цел е превенция на отпадането и осигуряване на ефективен обхват на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Специален акцент е поставен върху децата от уязвими и маргинализирани групи.

Сред основните теми ще бъдат моделите и добрите практики за работа с родители от уязвими групи, ефективните подходи при деца и ученици в риск и изграждането на устойчиво сътрудничество между различните институции.

Събитието ще се проведе в Младежки международен център Бургас, ж.к. „Меден рудник“, ул. „Апостол войвода“ №15.

Регистрацията е отворена до 25 септември 2026 г., а участието е безплатно.

Форма за регистрация за семинара

Проект BG05SFPR001-1.002-0008-C01 „Шанс за бъдеще“ се изпълнява по процедура „Достъп до образование за всяко дете“ с финансовата подкрепа на Програма „Образование“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.