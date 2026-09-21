Даниел Зенкович и Антониус Локхоф вече са свободни да се присъединят към щаба на новия старши треньор на Трабзонспор

Лудогорец прекрати договорите на Даниел Зенкович и Антониус Локхоф, които бяха част от екипа на Томас Райс. Контрактите на двамата треньори са прекратени срещу солидна компенсация за българския клуб.

След раздялата с Лудогорец Зенкович и Локхоф вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на Трабзонспор.

От Лудогорец уточняват, че всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват задълженията си.

В Разград предстои назначаването на нов старши треньор, като дотогава останалата част от настоящия треньорски екип ще продължи работата си.