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Спорт

Лудогорец се раздели с двама помощници на Томас Райс

Недялко Тенев

Даниел Зенкович и Антониус Локхоф вече са свободни да се присъединят към щаба на новия старши треньор на Трабзонспор

Лудогорец прекрати договорите на Даниел Зенкович и Антониус Локхоф, които бяха част от екипа на Томас Райс. Контрактите на двамата треньори са прекратени срещу солидна компенсация за българския клуб.

След раздялата с Лудогорец Зенкович и Локхоф вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на Трабзонспор.

От Лудогорец уточняват, че всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват задълженията си.

В Разград предстои назначаването на нов старши треньор, като дотогава останалата част от настоящия треньорски екип ще продължи работата си.

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