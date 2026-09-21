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Инцидент с танкер за втечнен газ в Ормузкия проток

Недялко Тенев

Според британската организация за морска търговия плавателният съд е бил поразен при излизане от южния маршрут на протока

Танкер, превозващ втечнен газ, е бил поразен при инцидент в Ормузкия проток, се посочва в разпространената информация.

Според британската организация за морска търговия плавателният съд се е намирал в процес на излизане от южния маршрут на Ормузкия проток, когато е бил ударен.

В предоставената информация не се уточнява какво е причинило удара, нито се съобщават подробности за евентуални пострадали или нанесени щети по танкера.

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