Според британската организация за морска търговия плавателният съд е бил поразен при излизане от южния маршрут на протока

Танкер, превозващ втечнен газ, е бил поразен при инцидент в Ормузкия проток, се посочва в разпространената информация.

Според британската организация за морска търговия плавателният съд се е намирал в процес на излизане от южния маршрут на Ормузкия проток, когато е бил ударен.

В предоставената информация не се уточнява какво е причинило удара, нито се съобщават подробности за евентуални пострадали или нанесени щети по танкера.