България подкрепя общ европейски подход към автономните превозни средства и координирани мерки срещу последиците от кризата с горивата

Технологичният напредък и иновациите в транспорта трябва да се развиват при ясни правила и гарантирана безопасност. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на неформалното заседание на транспортните министри от Европейския съюз, проведено на 21 септември 2026 г. в Дъблин.

В рамките на форума министрите обсъдиха дигитализацията на транспортния сектор, безопасността на движението и мерките за ограничаване на последиците от кризата с горивата.

България подкрепя общ подход към автономните автомобили

По време на дискусиите за иновациите и пътната безопасност Георги Пеев акцентира върху потенциала на свързаните и автономни превозни средства (CAV).

По думите му България подкрепя изграждането на общ европейски подход „Единна система“, но новите технологии трябва да бъдат внедрявани поетапно и отговорно, след като тяхната безопасност бъде доказана.

Министърът предложи да бъде обсъдено и създаването на специализирана европейска агенция, която да координира процесите, свързани с новите транспортни технологии, и да подпомага адаптирането на законодателството.

Координирани европейски мерки срещу енергийния шок

По време на дебатите за енергийната криза и отражението ѝ върху транспорта Пеев заяви, че България подкрепя координирани действия в рамките на ЕС.

Според българската позиция подобен подход трябва да помогне за запазването на европейската транспортна свързаност и конкурентоспособността на превозвачите от ЕС на международния пазар.

Министърът постави акцент и върху зеления преход. По думите му мащабните инвестиции в чисти технологии и декарбонизацията на транспорта могат да намалят външната енергийна зависимост. Той определи този процес и като въпрос на сигурност.