Благотворителната инициатива на 26 септември ще предложи спорт, музика и забавления за деца, а участието е напълно безплатно

Русе ще се обедини около каузата на „Една от 8“ със специално събитие на 26 септември от 10:00 часа на Градския стадион. В програмата е включена безплатна тренировка за всички с AURA Sport Center, както и различни активности за деца и възрастни.

За тренировката ще бъдат осигурени постелки, а участниците не е необходимо да имат предишен опит. Програмата предвижда още стречинг и разпускане.

За най-малките ще има забавления с „Веселяците“, а специални музикални гости ще бъдат „Дунавски гайдари“ и Яница Добрева.

Награди за участниците

Като част от инициативата организаторите призовават желаещите да споделят видеото за събитието и да отбележат в коментар човека, с когото ще присъстват.

Непосредствено след тренировката ще бъдат изтеглени три печеливши коментара. Наградите са както за победителите, така и за отбелязаните от тях хора.

Те включват пропуски за футболните срещи „Дунав“ – „Спартак Варна“ на 24 октомври и „Дунав“ – „Левски“ на 31 октомври, както и карти за три безплатни тренировки в Aura Sport Center.

Събитието на 26 септември е с напълно свободно участие, като организаторите отправят послание към русенци да се включат и заедно да подкрепят каузата „Една от 8“.