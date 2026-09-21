Външният министър и американският конгресмен разговаряха в Ню Йорк за сигурността, отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите.

Разговорът се състоя в рамките на посещението на българския външен министър в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В центъра на срещата бяха стратегическото партньорство между България и Съединените щати, двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, както и възможностите за активизиране на политическия и икономическия диалог.

Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в американския Конгрес за развитието на отношенията между двете страни. Тя благодари на Джо Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България.

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни“, заяви Велислава Петрова.