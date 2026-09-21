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Петролен танкер е бил поразен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Недялко Тенев

Британската организация за морски търговски операции съобщава за инцидент с плавателен съд в стратегическия воден път

Петролен танкер, преминаващ през Ормузкия проток, е бил поразен от неизвестен снаряд, съобщава британската организация за морски търговски операции (UKMTO), позовавайки се на информация от военни власти.

Според първоначалното съобщение инцидентът е станал, докато танкерът е преминавал през протока. Към момента в предоставената информация не се посочват името и флагът на плавателния съд, нито се съобщава какъв точно е бил снарядът.

Няма информация и за евентуални пострадали членове на екипажа, нанесени щети или разлив на петрол.

Не се посочва и кой би могъл да стои зад инцидента. Обстоятелствата около него предстои да бъдат изяснени.

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