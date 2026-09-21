Блясък, стил и кауза: Варна посреща 32-рите „ТОП 10/Награди за мода, шоу и бизнес 2026“

Варна отново ще се превърне в притегателен център за представители на модата, музиката, шоубизнеса и бизнеса.

На 24 септември 2026 г. морската столица ще бъде домакин на 32-рото издание на престижните „ТОП 10/Награди за мода, шоу и бизнес – Варна 2026“. Събитието ще се проведе в елегантната атмосфера на Бар-ресторант „Лотос“, където се очаква да се съберат популярни лица, артисти, предприемачи, представители на културния и обществения живот, както и гости от различни краища на страната. Организатор и водещ на вечерта е Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и поп изпълнител, който за поредна година събира на едно място талант, творчество, стил и обществена ангажираност. Звездите с кауза Тазгодишното издание ще постави специален акцент върху благотворителната инициатива „Кауза на звездите“, насочена към подкрепа на млади таланти в областта на модата и музиката. В рамките на вечерта ще бъде организирана благотворителна томбола, чрез която ще се набират средства за реализирането на авторска песен и видеоклип за изгряващи артисти. Идеята е младите творци да получат не само признание, но и реална възможност да направят следващата важна крачка в професионалното си развитие. Отличия за талант, професионализъм и принос По традиция в рамките на церемонията ще бъдат връчени специални отличия на личности с постижения в различни области – мода, музика, шоубизнес, предприемачество и обществен живот. Наградите поставят акцент върху професионализма, креативността и приноса на отличените към развитието на съвременната култура и творческите индустрии. Сред специалните гости на събитието са Ангелина Милева, Мария Добрева, Звезделина Станчева и други популярни личности. Очаква се вечерта да съчетае церемония по награждаване, светски блясък, музика и срещи с хора, които активно допринасят за развитието на творческите и бизнес среди. Една вечер, посветена на успеха и добротворството „ТОП 10/Награди за мода, шоу и бизнес – Варна 2026“ има амбицията да бъде не просто поредното светско събитие, а вечер, в която талантът среща възможността, а успехът се превръща в подкрепа за следващото поколение творци. 32-рото издание обещава да събере на едно място стил, емоция, музика и благотворителност – в една вечер, посветена на хората, които създават, вдъхновяват и променят средата около себе си. „ТОП 10/Награди за мода, шоу и бизнес – Варна 2026“

24 септември 2026 г.

Бар-ресторант „Лотос“, Варна

Организатор и водещ: Красимир Недялков

Вход: 15 евро

Резервации: 0899 993 584