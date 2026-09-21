Илияна Йотова и Кирил Вълчев внесоха над 9000 подписа за регистрация в ЦИК

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви, че в кампанията двойката ще постави акцент върху мира, културния и икономическия напредък

Инициативният комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесе на 21 септември в Централната избирателна комисия списък с над 9000 подписа в подкрепа на регистрацията им за изборите на 25 октомври 2026 г.

Инициативният комитет на двойката вече беше регистриран от ЦИК на 11 септември. В решението на комисията Йотова е посочена като независим кандидат за президент, а Вълчев – за вицепрезидент.

След внасянето на подписите Кирил Вълчев коментира предстоящата предизборна кампания, като свърза основните послания на кандидатпрезидентската двойка с принципи от Манифеста за обявяване на Независимостта на България.

„Ще се ръководим и от това, че българският народ е винаги миролюбив, че той е част от семейството на цивилизованите народи и копнее за културен и икономически напредък“, заяви Вълчев пред журналисти.

По думите му друг принцип, който двойката ще следва, е разбирането за общи цели между българския народ и държавния глава.

Илияна Йотова не присъства при внасянето на подписите в ЦИК. Според Вълчев причината е нейно пътуване за участие в срещата на върха на ООН.

Йотова представи Кирил Вълчев като свой кандидат за вицепрезидент на 3 септември. Преди включването си в президентската надпревара той е генерален директор на Българската телеграфна агенция.