Кочериново отбеляза 52 години като град с музика, фолклор и балкански ритми

Двудневният празник събра жители, гости, представители на институциите и изпълнители от България, Гърция и Сърбия

Кочериново отбеляза 52 години от обявяването си за град с двудневна празнична програма на 18 и 19 септември. Централният площад се превърна в сцена за музика, танци, фолклор и изпълнения на артисти от България, Гърция и Сърбия.

В програмата се включиха местни таланти, детски и самодейни формации и утвърдени изпълнители. Кулминацията на тържествата беше концертът на сръбския певец Дарко Филипович, който закри втората празнична вечер.

Сред официалните гости бяха областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, Адрианополският епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител, както и народните представители от „Прогресивна България“ Явор Гечев, Ивайло Петров, Рашко Динков, Георги Кунчев и Александър Попов. На събитието присъства и областният координатор на партията за Благоевград Александър Пенчев.

Кметът на община Кочериново Станислав Горов постави акцент върху единството и сътрудничеството като условия за бъдещото развитие на общината. Той призова жителите и институциите да работят заедно за Кочериново и подчерта значението на взаимодействието със съседните области Кюстендил и Благоевград.

Двудневните тържества бяха организирани от Община Кочериново с партньорството на НЧ „Пробуда-1919“, като съчетаха местните традиции, българския фолклор и балканската музикална култура.