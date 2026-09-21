Duo Eleganza с концерт в Руския дом в София по повод Международния ден на музиката

Яна и Филип Суботин ще представят произведения на Чайковски, Шчедрин, Григ и Дебюси

Клавирният дует Duo Eleganza – Яна и Филип Суботин, ще изнесе концерт в Мраморната зала на Руския дом в София на 23 септември от 19:00 часа. Събитието е посветено на Международния ден на музиката, а входът е свободен.

Програмата ще срещне публиката с произведения на руски и европейски композитори – от балетната музика на Пьотр Илич Чайковски и Родион Шчедрин до творчеството на Едвард Григ и Клод Дебюси.

В концерта ще прозвучат сюита от балета „Лешникотрошачката“ на Чайковски, сюита от балета „Конче вихрогонче“ на Шчедрин, сюити от музиката към драмата „Пер Гюнт“ на Григ и „Малка сюита“ на Дебюси.

Duo Eleganza е създаден през 2001 г. и концертира в Русия и различни европейски страни. Яна и Филип Суботин са възпитаници на Руската музикална академия „Гнесини“, а Филип е завършил и Академията за музикални изкуства в Прага.

Двамата пианисти развиват активна концертна и преподавателска дейност, участват в международни фестивали и конкурси и реализират собствени музикални и образователни проекти.

Концертът ще се състои на 23 септември от 19:00 часа в Мраморната зала на Руския дом в София, при свободен вход.