Шестима футболисти на Левски с повиквателни за националните отбори

Играчите на „сините“ ще представят България, Венецуела и Северна Македония в срещи в края на септември и началото на октомври

Шестима футболисти на Левски получиха повиквателни за различни национални отбори за предстоящите международни срещи в края на септември и началото на октомври.

Защитникът Кристиан Димитров е включен в представителния тим на България за четирите двубоя от Лигата на нациите. „Трикольорите“ приемат Люксембург на 26 септември и Естония на 29 септември в Пловдив, след което гостуват на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.

Асен Митков и Стивън Стоянчов са повикани в младежкия национален отбор на България за европейските квалификации срещу Португалия на 25 септември в Пазарджик, Чехия на 30 септември в Храдец Кралове и Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

Защитникът Кристиан Макун ще се присъедини към националния отбор на Венецуела за три приятелски срещи – срещу Япония на 28 септември в Хирошима, Република Корея на 2 октомври в Улсан и Йордания на 6 октомври в Аман.

Повиквателна е получил и Никола Серафимов за националния отбор на Северна Македония. Защитникът обаче няма да участва в предстоящите срещи, тъй като продължава възстановяването си от контузия.

Вратарят Огнян Владимиров пък е част от националния отбор на България до 19 години за приятелския международен турнир в Суботица. Българите ще играят срещу Сърбия на 24 септември, Унгария на 26 септември и Румъния на 29 септември.

От ПФК „Левски“ пожелаха успех на своите футболисти с националните екипи.