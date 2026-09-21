Панамски товарен кораб се сблъска с китайска рибарска лодка край Сингапурския проток

Данните от проследяването показват, че риболовният съд е останал на повърхността и вероятно е достигнал близък кей

Товарен кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг, се е сблъскал с китайска рибарска лодка в района на Сингапурския проток.

Според предоставената информация данните от системите за проследяване на плавателните съдове показват, че след инцидента китайската лодка е останала на повърхността.

По предварителни данни риболовният съд впоследствие вероятно е успял да достигне до намиращ се наблизо кей.

Към момента в предоставената информация няма подробности за евентуално пострадали хора, размера на щетите по двата плавателни съда или причините за сблъсъка.