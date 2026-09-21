Обучението ще се проведе от 5 октомври до 24 декември, а записването е отворено до 27 септември

Посолството на Индонезия организира безплатен онлайн курс по индонезийски език за есента на 2026 г., насочен както към напълно начинаещи, така и към хора, които вече имат познания и искат да ги усъвършенстват.

Обучението обхваща нивата BIPA 1 – BIPA 7, от начинаещи до напреднали, и ще се провежда онлайн с преподавател. В инициативата могат да участват жители на България, Албания, Северна Македония и съседни страни.

Курсът ще продължи от 5 октомври до 24 декември 2026 г., а крайният срок за регистрация е 27 септември в 23:59 часа.

Желаещите могат да подадат заявка чрез онлайн формуляра на организаторите:

Регистрация за BIPA Sofia Fall 2026

За допълнителни въпроси е посочен имейлът ninies.bahasaindonesia@gmail.com.