Ученици от 7 до 18 години ще могат да премерят знания и логическо мислене, а международният финал отново ще бъде в Несебър

С началото на новата учебна година стартира XIV издание на Международния турнир „Математика без граници“ – състезание, което събира млади математици от различни държави. В надпреварата могат да участват ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в девет възрастови групи.

Първият кръг на изданието за учебната 2026/2027 г. ще се проведе от 20 до 31 октомври 2026 г., а вторият – от 10 до 21 февруари 2027 г. Полуфиналът е планиран за април, а големият международен финал ще бъде от 2 до 6 юли 2027 г. в Несебър.

Турнирът е създаден през 2013 г. от Любомир Любенов, Ваня Димова и Димана МакКалъм с идеята математиката да среща деца от различни краища на света. Първият международен финал се провежда през юни 2014 г. в Несебър, който и до днес остава домакин на лятната среща на младите математици.

Състезателният формат включва 20 задачи за 60 минути, а финалът предлага и отборната надпревара „Математическа щафета“. При нея задачите са свързани, като отговорът на предходната участва в условието на следващата, което поставя акцент и върху бързината и екипната работа.

През годините в различните етапи на „Математика без граници“ са участвали ученици от 43 държави, а до пролетния кръг през 2026 г. са издадени 626 217 сертификата за участия. Само на финала през юли 2026 г. в Несебър са се събрали близо 900 ученици от 11 държави.

Турнирът носи и послание за приятелство и мир. Негови символи са белите гълъби и маслиновите клонки, а идеята е децата да могат да бъдат съперници пред математическата задача, без да бъдат врагове.

И през лятото на 2027 г. пътищата на финалистите отново ще водят към Несебър – мястото, където математиката събира различни езици, култури и знамена около знанието, приятелството, уважението и мира.