ОАЕ изпрати втори самолет с 45 тона хуманитарна помощ за Непал

Доставката е част от обявената помощ за 10 млн. долара за пострадалите от наводненията и свлачищата

Втори спасителен самолет на Обединените арабски емирства пристигна в Непал с 45 тона хуманитарна помощ за хората, засегнати от наводненията и свлачищата в страната.

Операцията се осъществява чрез Агенцията за помощ на ОАЕ в изпълнение на разпореждането на президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян за предоставяне на 10 млн. долара помощ за пострадалите.

Храни, генератори и стоки от първа необходимост

Доставката включва основни хранителни продукти, материали за подпомагане на пострадалите, електрически генератори и други стоки от първа необходимост.

Целта е да бъде предоставена спешна подкрепа на семействата в най-тежко засегнатите от природното бедствие райони на Непал.

Според информацията от ОАЕ инициативата е част от хуманитарните усилия на страната за оказване на помощ на общности, пострадали при природни бедствия и други кризисни ситуации.

Втори самолет с помощ за Непал

Новата доставка продължава започналата през август хуманитарна операция на ОАЕ. Тогава в Непал пристигна първият спасителен самолет със спешни помощи за засегнатото население.

От ОАЕ посочват, че предоставянето на помощта е израз на солидарност с пострадалите общности и подкрепа за усилията за ограничаване на последствията от наводненията и свлачищата.