Варненската митрополия представя ново издание на изследването „Богомилите“ от Димитри Оболенски

Второто допълнено българско издание разглежда възникването и разпространението на богомилството и другите дуалистични движения през Средновековието

Варненската и Великопреславска света митрополия представя „Богомилите. Изследване на балканското новоманихейство“ – ново, второ и допълнено българско издание на труда на историка, медиевист и византолог сър Димитри Оболенски.

Оригиналното изследване е публикувано през 1946 г., а за първи път на български език книгата излиза през 1998 г. под заглавието „Богомилите. Студия върху балканското новоманихейство“.

Задълбочено изследване на богомилството

Димитри Оболенски (1918–2001) е историк и филолог, изследовател на средновековната история на Балканите и Византия, почетен професор по руска и балканска история в Оксфордския университет и член на Британската академия. Сред известните му трудове е и „Византийската общност. Източна Европа 500–1453“.

„Богомилите. Изследване на балканското новоманихейство“ проследява хронологично възникването, развитието и разпространението на богомилството на Балканския полуостров.

Книгата е структурирана в шест историко-хронологични глави – „Манихейското наследство“, „Новоманихейството в Близкия изток“, „Възникването на балканския дуализъм“, „Богомилството в Първото българско царство“, „Византийското богомилство“ и „Богомилството във Второто българско царство“.

Последната, седма глава съдържа приложения, посветени на Презвитер Козма, Поп Йеремия, процеса срещу богомилите в Константинопол, богомилството в Киев и Русия, Сърбия, Босна и Хума, както и на връзките между богомили, патарени и катари.

Богат научен апарат и български източници

Методът на Оболенски се основава на хронологично изследване на различните аспекти на богомилството. Сред целите му е по-ясното разграничаване на богомилството от други средновековни религиозни движения на Балканите.

Като отправна точка авторът разглежда „проблема за злото“ – неговата природа и произход, като проследява историческите връзки между азиатското манихейство и дуалистичните движения в средновековна Европа.

Изданието е снабдено с богат научен апарат и множество позовавания на исторически източници и изследователи, включително български автори – от Презвитер Козма до Йордан Иванов и Васил Златарски.

Според Варненската и Великопреславска митрополия повод за новото издание е продължаващият интерес към богомилството и към неговото историческо и религиозно наследство. В представянето на книгата митрополията изразява и категоричната позиция на Православната църква срещу богомилското учение, определяйки го като ерес.

Нов превод и допълнено издание

Преводът от английски език е дело на доц. д-р Светослав Риболов, заместник-декан на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Богословската редакция е на проф. дбн Клара Тонева, а езиковата и стиловата редакция – на Венета Дякова. Художественото оформление е дело на д-р Петър Желев.

Новото издание е с твърди корици. По информация на Варненската и Великопреславска света митрополия книгата се предлага в Епархийския църковен магазин на бул. „Съборни“ №31А във Варна и в църковната книжарница на храм „Св. Архангел Михаил“ на ул. „27 юли“ №9.