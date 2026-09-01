Станислав Стоянов: Исландският референдум е сигнал и за България

Евродепутатът от „Възраждане“ коментира решението на 52,8% от гласувалите исландци да отхвърлят възобновяването на преговорите за членство в ЕС

Евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов определи резултата от проведения в Исландия референдум за отношенията с Европейския съюз като „сигнал и за България“, поставяйки акцент върху правото на гражданите да участват пряко във вземането на важни решения.

На референдума на 29 август 52,8% от гласувалите се обявиха против възобновяването на преговорите за присъединяване към ЕС, а 47,2% ги подкрепиха. Избирателната активност достигна 82,5%. Важно уточнение е, че гласуването не беше за непосредствено членство на Исландия в ЕС, а за това дали страната да възобнови преговорите за присъединяване.

Исландия остава тясно свързана с ЕС чрез Европейското икономическо пространство, което ѝ осигурява достъп до единния европейски пазар. Страната участва и в Шенгенското пространство. Сред основните аргументи на противниците на присъединяването са опасенията за запазването на националния контрол върху риболова и други ключови сектори.

Стоянов отправи критики към ръководството на ЕС

В своя позиция Станислав Стоянов интерпретира резултата като негативна оценка за състоянието на Европейския съюз.

„Исландците получиха право сами да решат бъдещето на страната си. Те дадоха оценка на състоянието на ЕС и тя е слаба“, заяви евродепутатът.

Това е политическата оценка на Стоянов за резултата от вота. Самият референдум не съдържаше въпрос за оценка на ЕС, а единствено дали да бъдат възобновени преговорите за членство.

Според евродепутата Европа се нуждае от ново лидерство, което да уважава волята на европейските народи и да работи за икономическото развитие и просперитета на континента.

Направи паралел с България и референдума за еврото

Стоянов направи и паралел с България, като припомни споровете около исканията за провеждане на референдум за еврото.

„Исландците получиха правото сами да решат. Българите – не. Българската демокрация все още има какво да научи от исландската“, заяви евродепутатът.

След резултата от исландския референдум правителството в Рейкявик обяви, че няма да продължи преговорите за присъединяване към ЕС през настоящия си мандат. Премиерът Криструн Фростадотир същевременно подчерта значението на отношенията с Европейското икономическо пространство.