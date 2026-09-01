Токаев пристигна на срещата на върха на ШОС в Бишкек

Президентът на Казахстан участва в 26-ото заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество и във формата „ШОС+“

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев пристигна в конгресния център „Ырыс Ордо“ в Бишкек за участие в 26-ото заседание на Съвета на държавните глави на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

По информация на Kazinform, която се позовава на пресслужбата на казахстанския президент – Акорда, Токаев беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров. Държавните глави, участващи във форума, направиха и обща снимка.

Токаев е на работно посещение в Киргизстан

Казахстанският президент пристигна в Бишкек на 31 август по покана на Садир Жапаров. Освен в заседанието на Съвета на държавните глави Токаев участва и в срещата във формат „ШОС+“.

В рамките на форума президентът на Казахстан проведе среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и взаимодействието между парламентите на Казахстан и Азербайджан.

На полето на срещата на върха Токаев разговаря и с руския президент Владимир Путин.

Казахстанският държавен глава участва и в откриването на Шестите световни игри на номадите, които се провеждат в Бишкек.

ШОС отбелязва 25 години

Срещата в Бишкек има юбилеен характер, тъй като през 2026 г. се навършват 25 години от създаването на Шанхайската организация за сътрудничество.

Форумът събира лидерите на страните членки за разговори по въпроси, свързани с регионалното сътрудничество и бъдещото развитие на организацията.

Оригиналната публикация на Kazinform

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz