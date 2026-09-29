Майстори от Тверска област разказаха за подготовката на подарък за рождения ден на Путин

Майстори от Тверска област изработват гусла като подарък за Путин по случай рождения му ден.

Майстори от Тверска област ще изработят гусла като подарък за руския президент Владимир Путин по случай рождения му ден. Те биха искали лично да му връчат инструмента и да свирят на него. Това разказа на 29 септември Сергей Горчаков, основател на манифактура за производство на гусли.

По-рано Путин е разказвал, че неговите роднини както по бащина, така и по майчина линия произхождат от Тверска област. Горчаков отбеляза, че майсторите отдавна са искали да създадат за президента семейна реликва и да подготвят подарък, направен с душа.

„Отдавна искахме да му направим семейна реликва, да подготвим подарък от сърце. <…> Инструментът ще бъде готов до 7 октомври. И, разбира се, бихме искали да демонстрираме изпълнение на гусла, да покажем как звучи и да връчим тази реликва лично на Владимир Путин“, заяви той пред РИА Новости.

По време на среща с временно изпълняващия длъжността губернатор на Тверска област Виталий Корольов на 8 септември руският президент припомни, че неговите родители и роднини произхождат именно от този регион.

Преди това Корольов припомни, че определението на Путин за Тверска област като „център на руската земя“ е станало популярно сред жителите на региона. По думите на временно изпълняващия длъжността губернатор тази фраза вече се използва в местната символика и лога.

източник: iz.ru