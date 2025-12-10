Коледен базар на потребителите на социални услуги в община Банско

Днес бе открит традиционният Коледен базар „От хора в нужда – за хора в нужда“, на който са представени ръчно изработени сувенири и празнична украса, създадени от потребителите на социални услуги в Община Банско.

С подкрепата на екипите в социалните заведения, децата и възрастните с увреждания и интелектуални затруднения от Дневните центрове и Защитените жилища, както и потребителите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция, подготвиха коледни картички, украси и разнообразни празнични изделия. Всеки от сувенирите носи своята уникалност и е изработен с много старание и любов.

Откриването на базара беше уважено от ръководството на Община Банско, които първи подкрепиха благородната инициативa и дадоха начало на празничната кауза.

Коледният базар ще се проведе пред Народно читалище „Никола Вапцаров“ в периода 10–13 декември, а всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на хора в нужда.

Заповядайте и подкрепете доброто!

Facebook

Twitter



Shares