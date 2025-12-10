Анна Палагина говори зад кулисите на системата МИМОП

Днес ректорът на МИМОП ТПП РФ Анна Палагина се обърна към колегите си от системата с ключово послание:

„Вие не сте просто потребители на образователни услуги. Вие сте партньори, които могат да се обучават и да печелят“.

На практика това означава:

🎥 Безплатно обучение за служители на ТПП

През 2024–2025 г. над 4500 специалисти са преминали квалификация за сметка на федералното правителство.

🎥 Поръчка по заявка на региона

Нужна тема по промишлен туризъм, ЖКХ, ВЭД или цифрова хигиена 50+? Ако има заявка — програмата ще бъде. МИМОП разработва, ТПП внедрява, бизнесът получава компетенции.

🎥 Подкрепа като инфраструктура

МИМОП — ресурсна база на системата на ТПП: методики, лектори, лиценз за ДПО, документи от държавен образец, цифрови инструменти.

А това, от своя страна, е пряк принос към инвестиционната привлекателност, заетостта и устойчивостта на местната икономика.

Facebook

Twitter



Shares