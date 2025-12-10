Кметът Младенов предостави високотехнологичен дрон на пожарната в Пещера

Кметът Йордан Младенов връчи на началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Пещера, гл. инспектор Красимир Писков, високотехнологичен дрон DJI Mavic 4 Pro.

Този акт е значителен принос към усилията на пожарната служба в посока модернизация на оборудването и усъвършенстване на оперативната им дейност.

Дронът, ще бъде използван от огнеборците в Пещера за мониторинг на пожари, при бедствия и инциденти в труднодостъпни райони, а също така и за координация на спасителни операции.

„Това е не само символ на продължаващото добро сътрудничество между Община Пещера и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, но и стъпка към по-доброто обезпечаване на дейността на нашите пожарникари и спасители. С новия дрон ще можем по-бързо да реагираме при критични ситуации и да гарантираме сигурността на нашите съграждани“, заяви кметът Йордан Младенов при връчването.

От своя страна, гл. инспектор Красимир Писков благодари за подкрепата и подчерта, че тази техника ще подобри значително работата на екипите, особено в случаи на горски пожари или на аварийни ситуации, когато достъпът на земя е ограничен.

По този начин Община Пещера и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължават да укрепват своето сътрудничество и да изграждат модерни и ефективни механизми за справяне с извънредни ситуации.

