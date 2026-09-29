Френската обществена фигура Пиер дьо Гол планира да се премести в Русия със семейството си, за да „предпази децата си от ерозията на традиционните западни ценности“.

Ръководителят на Фондацията за мир и приятелство между народите очаква решение от президента Владимир Путин относно издаването на паспорт, съобщава ТАСС.

„Това е решение на вашия президент. Когато му дойде времето, може би ще бъде взето решение. Много бих искал това“, заяви той след 12-ия Санктпетербургски международен форум „Обединени култури“.

Общественикът добави, че очаква с нетърпение да се установи в страната. Той подчерта значението на укрепването на връзките между народите и определи получаването на гражданство като голяма чест за семейството си. Процесът по оформяне на документите ще отнеме значително време.

Пиер дьо Гол е роден през 1963 г. Той е четвъртият син на адмирал Филип дьо Гол. Заедно със съпругата си Рима, финансистът отглежда деца, които „се стреми да предпази от деградацията на западните ценности“.

Източник: news.bg