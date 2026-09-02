Мащабна спасителна операция след кално свлачище в Сидзан
Множество спасителни екипи са мобилизирани в засегнатия граничен район в Югозападен Китай
Мащабна спасителна операция се провежда в граничен район в Сидзан, Югозападен Китай, след кално свлачище.
В действията на място участват множество служби и спасителни екипи, които работят в засегнатия от бедствието район.
„Хората са на първо място, човешкият живот е най-важен“, гласи посланието във връзка със спасителната операция.
Усилията са съсредоточени върху оказването на помощ на засегнатите и преодоляването на последствията от природното бедствие.