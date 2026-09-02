сряда, септември 2, 2026
Последни:
Света

Мащабна спасителна операция след кално свлачище в Сидзан

Недялко Тенев

Множество спасителни екипи са мобилизирани в засегнатия граничен район в Югозападен Китай

Мащабна спасителна операция се провежда в граничен район в Сидзан, Югозападен Китай, след кално свлачище.

В действията на място участват множество служби и спасителни екипи, които работят в засегнатия от бедствието район.

„Хората са на първо място, човешкият живот е най-важен“, гласи посланието във връзка със спасителната операция.

Усилията са съсредоточени върху оказването на помощ на засегнатите и преодоляването на последствията от природното бедствие.

Вижте още

4-тото Международно изложение за вериги за доставки поставя рекорд с над 1200 изложители

Иван Златанов

В Китай беше представен най-големият в света свръхпроводящ магнит за термоядрен реактор

Иван Златанов

Бизнес форум очерта нови възможности за сътрудничество между България и Китай

Иван Златанов

Pin It on Pinterest