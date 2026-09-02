Правителството отпусна над 73 млн. евро за предучилищното и училищното образование

Над 31 млн. евро са предвидени за безплатни учебници, учебни помагала и познавателни книжки за децата и учениците

Правителството отпусна 73 332 666 евро за финансиране на дейности в областта на предучилищното и училищното образование.

Най-голяма част от средствата – 31 160 993 евро, са предназначени за осигуряване на безплатни учебници, учебни комплекти, учебни помагала и познавателни книжки. Те ще бъдат предоставяни на децата и на учениците от I до XII клас през 2026 г.

Средства са осигурени и за педагогическа, психологическа и ресурсна подкрепа по Националната програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“.

Финансиране е предвидено още за изграждането на площадки по Националната програма „Безопасност на движението по пътищата“, както и за обучения по програмата за ИТ умения и кариера.

Част от одобрените трансфери ще бъдат насочени към работата с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища.

Средствата ще покриват също разходи за транспорт или наем на педагогически специалисти, както и обезщетения при намаляване на числеността на персонала.