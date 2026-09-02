Правителството отпусна над 61 млн. евро за образование и наука

Средствата са за училища, детски градини, спортни площадки, студентски общежития, компенсации за родители и научна инфраструктура

Министерският съвет отпусна над 61 млн. евро за финансиране на ключови мерки в областта на образованието и науката.

Над 11 млн. евро са предназначени за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Целта е подобряване на условията за спорт и физическа активност на учениците.

Други над 9 млн. евро ще бъдат инвестирани в изграждането, разширяването и обновяването на детски ясли, детски градини и училища. Финансирането обхваща ново строителство, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, както и реконструкции.

За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития са предвидени над 7 млн. евро. Средствата ще бъдат насочени към общежитията, управлявани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

Близо 3,5 млн. евро се отпускат за компенсации на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Финансирането покрива разходи на семействата за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Над 30 млн. евро за наука и научна инфраструктура

В областта на науката над 26 млн. евро са предвидени за част от дейностите на Фонд „Научни изследвания“ през 2026 г., както и за членския внос на България в международни организации.

Допълнително над 4,1 млн. евро ще бъдат предоставени на Българската академия на науките (БАН) за изпълнение на Националния план за изграждане на квантова комуникационна инфраструктура.