След преговорите с руския президент, пратениците на Тръмп заминаха за Киев за среща с украински представители.

Разговорите, които руският президент Владимир Путин проведе с пратениците на американския президент Доналд Тръмп в събота, са показателни за „атмосфера на доверие“ между Москва и Вашингтон, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Киев, където се срещат с украинското ръководство като част от усилията на САЩ за посредничество при сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна.

В разговор с руския журналист Павел Зарубин в неделя Песков заяви, че „наистина има атмосфера на доверие, поне по отношение на този комуникационен канал, [и] тя се засилва“.

Служителят добави, че „размяната на подобни поздрави [между руския президент и чуждестранни високопоставени лица] се удължава… когато има послания, които държавният глава сметне за необходимо да предаде“.

източник: www.rt.com