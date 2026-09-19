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Хакерската група „Хандала“ публикува снимки на около 700 души от израелските структури за сигурност

Недялко Тенев

Кибергрупата заявява, че е проникнала в мобилните телефони на стотици хора, свързани със службите за сигурност на Израел

Хакерската група „Хандала“ заяви, че е публикувала селфи снимки на около 700 души, за които твърди, че са свързани с израелските структури за сигурност.

Според съобщение на групата снимките са били получени в резултат на предполагаемо мащабно киберпроникване в мобилните телефони на стотици лица.

„Хандала“ твърди още, че засегнатите устройства са били атакувани чрез инструмент, наречен „Наем“ (Naem).

Групата съобщава, че получените изображения са публикувани на нейния уебсайт.

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