Хакерската група „Хандала“ публикува снимки на около 700 души от израелските структури за сигурност
Кибергрупата заявява, че е проникнала в мобилните телефони на стотици хора, свързани със службите за сигурност на Израел
Хакерската група „Хандала“ заяви, че е публикувала селфи снимки на около 700 души, за които твърди, че са свързани с израелските структури за сигурност.
Според съобщение на групата снимките са били получени в резултат на предполагаемо мащабно киберпроникване в мобилните телефони на стотици лица.
„Хандала“ твърди още, че засегнатите устройства са били атакувани чрез инструмент, наречен „Наем“ (Naem).
Групата съобщава, че получените изображения са публикувани на нейния уебсайт.