Благодарствен молебен по случай празника на Съединението в Пловдив

На 6 септември с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи благодарствен молебен в катедралния храм „Успение Богородично” в Старинен Пловдив по случай 140-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и официален празник на града.

В съслужение с епископа бяха архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, архимандрит Дамян – ефимерий на Пловдивската духовна семинария, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия и председател на храма, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Георги Славчев – епархийски съветник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство, свещеници от града, митрополитският протодякон Илиян Александров, дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия и дякон Калоян Миндев.

Песнопенията на молебното пение изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

На молебена присъстваха кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, областният управител проф. д-р Христина Янчева, военният представител на България в НАТО и ЕС ген.-лейт. Явор Матеев със съпругата си г-жа Невяна Митева, командирът на СКСО бриг. ген. Божидар Бойков, председателят на Общинския съвет г-н Атанас Узунов, ръководителят на Апелативната прокуратура г-н Тихомир Стоев, архимандрит Харалампий – архимандрит на Вселенския трон и духовен председател на българските храмове в Истанбул, председателят на Настоятелството на Фондациите на българските православни църкви в Истанбул и Одрин г-н Димитри Йотеф, зам.-кметовете г-н Владимир Темелков, г-н Иван Стоянов, г-н Пламен Панов и г-н Николай Бухалов, районните кметове на Пловдив г-н Георги Гатев и г-жа Тони Стойчева, арт директорът на Пловдивския театър г-н Кръстю Кръстев, директорът на НБ „Иван Вазов“ г-н Димитър Минев, г-н Микеле Санторели – ктитор на храмове, множество общински съветници, общественици и миряни.

Белоградчишкият епископ Поликарп поздрави всички с празника и преподаде архипастирския поздрав и светителски благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

Многолетствие бе провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

След молебена първият викарий отслужи заупокойна молитва в памет на един от най-значимите държавници в новата българска история – Гаврил Кръстевич. Празникът завърши с почетен военен караул и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Кръстевич, който бе открит преди четири години в двора на храма.

