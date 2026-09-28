Китай си поставя за цел до 2030 г. да постигне устойчив ръст на мащаба на индустрията за батерии от нов тип, според план за развитие, публикуван съвместно от седем държавни ведомства в понеделник.

Публикуваният план очертава основните цели за периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.). До 2030 г. се очаква значително да бъде укрепен иновационният капацитет по цялата индустриална верига.

Очакват се пробиви в разработването на усъвършенствани електродни материали и нови електролити, а изследванията на батерийните системи от следващо поколение трябва да постигнат значителен напредък.

Изцяло твърдотелните батерии ще започнат да се прилагат в голям мащаб, а дълготрайните литиеви батерии ще достигнат експлоатационен живот от 15 000 цикъла.

Планът предвижда също по-дълбока интеграция на технологиите за батерии от нов тип с чистата енергия и приложенията за крайни потребители. Тези батерии ще подпомогнат развитието на интелигентните устройства и ще ускорят електрификацията на автомобилите, корабите, авиацията и интелигентните роботи, допринасяйки за зелено и нисковъглеродно развитие в световен мащаб.

Батериите от нов тип представляват високоефективни устройства или системи за съхранение и преобразуване на енергия, изградени въз основа на иновации в механизмите на работа, материалите, конструкциите и производствените процеси.

Сред тях са литиево-йонните, натриево-йонните и проточните батерии, които се характеризират с бързо технологично развитие, широк спектър от приложения и значително въздействие върху индустрията като цяло.

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Източник: CCTVPlus