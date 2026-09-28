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Индонезийските колективи MODAR и THE FOX THE FOLKS представиха творчеството си на LUNAR в София

Недялко Тенев

Мултимедийните артисти впечатлиха посетителите със свои визуални инсталации върху емблематични архитектурни забележителности в столицата

Индонезийските мултимедийни колективи MODAR и THE FOX THE FOLKS бяха избрани да представят своето творчество на Фестивала на светлините LUNAR в София през 2026 г.

По време на събитието техните визуални инсталации озариха емблематични архитектурни забележителности в центъра на българската столица и привлякоха вниманието на посетителите.

Участието им на един от водещите фестивали на светлината в България даде възможност на публиката в София да се докосне до творчеството на двата индонезийски мултимедийни колектива.

MODAR и THE FOX THE FOLKS получиха поздравления за своята отдаденост и майсторство, както и пожелания да продължават да развиват иновативното си творчество и да вдъхновяват публика по света.

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