Храмът „Св. апостол и евангелист Йоан Богослов“ в София отбеляза тържествено своя празник

Архиерейска света Литургия, свещеническо ръкоположение и празнична програма събраха множество вярващи в столичния квартал „Левски Г“

На 26 септември, когато Православната църква чества успението на св. апостол и евангелист Йоан Богослов, храмът в столичния квартал „Левски Г“, посветен на светия апостол, тържествено отбеляза своя празник.

С благословението на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил беше отслужена архиерейска света Литургия, възглавена от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

Празничното богослужение събра множество духовници, енориаши и богомолци от София, които се присъединиха към молитвеното честване на св. Йоан Богослов.

Заедно с епископ Йоан съслужиха архимандрит Севастиян – игумен на Осеновлашкия манастир „Рождество Богородично – Седемте престола“, протойерей Георги Черганов – председател на храма, както и духовници от София, Неврокопска епархия, Банско и Благоевград.

Църковните песнопения бяха изпълнени от храмовите певци и гостуващи псалти под ръководството на Венцислав Поповски.

Четирима младежи бяха постригани за четци и свещоносци

В началото на Литургията епископ Йоан пострига за четци и свещоносци четирима младежи от енорията – Павлин, Деян, Юлиян и Константин. Те ще подпомагат духовниците в богослужебния живот на храма.

По време на богослужението за свещеническо служение беше ръкоположен и дякон Васил Груев от София. Епископ Йоан го настави към всеотдайно и ревностно служение на светия олтар.

По повод празника бяха осветени празнично коливо и многобройни хлебни приношения.

В края на богослужението владиката награди с офикия „иконом“ протойерей Иван Иванов от храмовото духовенство, който е и председател на столичния храм „Св. Константин и Елена“ на ул. „Пиротска“.

Епископ Йоан: „Бог е любов“

В празничното си слово епископ Йоан припомни живота и духовното наследство на свети Йоан Богослов, който е сред дванадесетте апостоли и един от най-близките ученици на Иисус Христос.

Владиката постави особен акцент върху християнското разбиране за любовта и припомни думите на апостола: „Бог е любов“.

„Христос призовава всеки от нас към близост с Него, но тази близост изисква от нас отворено сърце, вярност и любов. Нека, подобно на светия апостол, да пазим Христос в сърцата си и да Го следваме както в радостта, така и в трудностите на живота“, каза епископ Йоан.

В словото си той коментира и разбирането за любовта в съвременното общество. Епископът заяви, че според православното разбиране истинската любов към хората е свързана с любовта към Бога и спазването на евангелските заповеди.

Владиката припомни и житийни разкази за свети Йоан Богослов като пример за действена и жертвена любов към ближния. Той посочи и едно от последните послания на апостола към неговите ученици: „Обичайте се един друг!“.

Наставление към новоръкоположения свещеник

Обръщайки се към новоръкоположения свещеник Васил, епископ Йоан го призова да поставя любовта и вниманието към хората в основата на своето пастирско служение.

„Бъди особено внимателен в контакта си с хората, когато идват да се кръщават или венчават. Давай им духовно напътствие и към всяка тяхна нужда се отнасяй с любов“, каза владиката.

Той поздрави и отличения иконом Иван Иванов, който повече от 25 години служи на Църквата, и отправи наставление към присъстващите духовници да продължат ревностно своето служение.

В края на словото си епископ Йоан благодари на председателя на храма отец Георги и на вярващите, изпълнили църквата за празника. Той предаде на присъстващите и архипастирския благослов на Българския патриарх Даниил.

Празникът продължи с участието на децата от Неделното училище

Енорийското тържество продължи с литературно-музикална програма, посветена на живота, духовното наследство и писанията на свети Йоан Богослов.

В програмата участваха децата от Неделното училище при храма.

По установената традиция беше отслужен и празничен водосвет, след който епископ Йоан поръси за здраве и благословение присъстващите.

В края на празничния ден църковното настоятелство нагости с благословено ястие всички, дошли да участват в енорийското тържество.