Очаква се в Китай в петък, първия ден от празничните почивни дни за Празника на средата на есента, да бъдат осъществени над 243 млн. пътувания между различни региони, което е с 6.4% повече спрямо предходния ден. Очаква се значително увеличение на пътническия трафик по автомобилните и железопътните маршрути, както и по въздушния и водния транспорт, показват официални данни.

Очаква се железопътният транспорт да превози 22.34 млн. пътници през първия празничен ден, като по популярните направления са планирани 1218 допълнителни влака. По натоварени маршрути като Пекин–Шанхай, Пекин–Гуанджоу и Пекин–Харбин продължават да се движат високоскоростни влакове и през нощта. Някои гари са коригирали работното си време, за да осигурят по-комфортно изчакване на пътниците и безпроблемни трансфери.

Пътуванията по пътищата са доминирани от кратки пътувания с лични автомобили. Министерството на транспорта използва интелигентна система за анализ на пътната мрежа, комбинирана с исторически данни, за да идентифицира участъци, склонни към задръствания, и да предприеме целенасочени мерки за предотвратяване на мащабни пътни тапи.

В провинция Хъбей в Северен Китай трафикът в участъка край Джуоджоу на автомагистралата Пекин–Хонконг–Макао се е увеличил значително, като през петминутен интервал са преминали над 360 автомобила. Координационният център разчита на интелигентна платформа за управление на трафика за денонощно динамично наблюдение, за да гарантира безпроблемното движение.

„Модернизирахме 220 камери за видеонаблюдение с висока разделителна способност в района, с което постигнахме пълно видеопокритие на автомагистралите Пекин–Хонконг–Макао и Capital Ring. Това значително повиши ефективността при реагиране на пътни инциденти“, каза Лиу Мин, ръководител на подразделението на пътната полиция на автомагистрала Хъбей в Джуоджоу.

Очаква се водният транспорт да обслужи 750 000 пътници през първия празничен ден, което е с 15.4% повече спрямо предходния ден. По въздушните линии се очаква да бъдат превозени 2.06 млн. пътници, като най-натоварени са маршрутите между столичния регион Пекин–Тиендзин–Хъбей, делтата на река Яндзъ, района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао и градския клъстер Чънду–Чунцин.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus