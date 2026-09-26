Николай Денков: Скандалите отклоняват вниманието от най-важното – кандидатите за ВСС

Според Денков фокусът трябва да бъде върху биографиите на кандидатите, решенията им по дела и отговорите, които ще дадат при изслушването си в Народното събрание

Николай Денков коментира предстоящото изслушване на кандидатите за Висшия съдебен съвет в Народното събрание, като заяви, че скандалите отклоняват общественото внимание от съществените въпроси.

„Скандалите отклоняват вниманието от най-важното. А именно, конкретните биографии, решенията по дела и отговорите на кандидатите за Висшия съдебен съвет, които ще изслушаме в Народното събрание“, заяви Николай Денков.