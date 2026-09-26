Пловдив започна есенната залесителна кампания: 70 нови дървета засадиха на Бунарджика

Кметът Костадин Димитров и деца от пловдивски училища и детски градини се включиха в инициативата, а целта е през есента в града да бъдат засадени близо 1000 нови дръвчета

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и деца от пловдивски детски градини и училища засадиха 70 нови дървета в парковата част на Хълма на освободителите – Бунарджика.

Инициативата е организирана от ОП „Градини и паркове“ и е част от програмата на Фестивала на тепетата. Засадени бяха фиданки от копривка, мъждрян, обикновен дъб и иглолистни видове, съобразени с условията на хълма.

„В приетия преди дни бюджет на Община Пловдив заложихме средства за проектиране на поливни системи, алеи и видеонаблюдение на Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат тепе. Когато засаждаме нови дървета, трябва да им осигурим и условия да растат – най-вече вода и постоянна грижа. Целта ни е пловдивските хълмове да бъдат по-зелени и приятни места за гражданите“, заяви Костадин Димитров.

Пловдив планира близо 1000 нови дървета през есента

Със засаждането на 70-те фиданки беше поставено началото на есенната залесителна кампания в Пловдив.

Директорът на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева посочи, че целта е през тази есен в различни части на града да бъдат засадени близо 1000 нови дръвчета.

„По настояване на кмета Костадин Димитров целта ни през тази есен е да засадим близо 1000 нови дръвчета в различни части на града. Днешните 70 фиданки на Бунарджика са началото на тази кампания“, заяви Андреева.

В инициативата активно се включиха и ученици от 4-ти и 6-ти клас на ОУ „Васил Левски“. Заедно с кмета Костадин Димитров и служители на ОП „Градини и паркове“ те засадиха част от новите дървета на Бунарджика.