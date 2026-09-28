Камбоджа насърчава учениците да използват изкуствен интелект, но с внимание

Вицепремиерът Сай Самал призова младите хора да използват новите технологии като помощник в обучението и да изучават чужди езици, особено английски

Изкуственият интелект може да бъде ефективен помощник на учениците, но използването му трябва да бъде внимателно и отговорно. Това послание отправи вицепремиерът на Камбоджа Сай Самал към хиляди млади хора в провинция Кампот.

Сай Самал, който е министър на управлението на земите, градското планиране и строителството и председател на работната група на кралското правителство в провинция Кампот, се срещна с над 5000 ученици, издържали зрелостния изпит за средно образование през учебната 2025–2026 г.

Срещата се проведе на 27 септември и в нея участваха още Пен Саймън – член на парламента от избирателен район Кампот и председател на 10-ата комисия на Народното събрание, както и представители на местното ръководство.

Изкуственият интелект като помощник, а не заместител на ученето

Едно от основните послания към младите хора беше свързано с бързото навлизане на изкуствения интелект в образованието.

Сай Самал насърчи учениците и учителите да използват съвременни технологии и инструменти с изкуствен интелект като ефективно помощно средство в учебния процес.

Той обаче подчерта, че това трябва да става внимателно, така че технологиите да подпомагат придобиването на знания.

Особено внимание беше отделено и на изучаването на чужди езици. Според вицепремиера младото поколение трябва да развива езиковите си умения, като постави специален акцент върху английския език.

Той го определи като важен мост към знанията от целия свят.

„Знанието е най-ценният актив“

Послание към завършващите ученици отправи и Пен Саймън.

Той подчерта, че в съвременния свят знанието е един от най-ценните активи, които човек може да притежава.

Успешното полагане на зрелостния изпит според него не трябва да бъде възприемано като край на образованието, а като първа стъпка към висшето образование и продължаващото личностно развитие.

Учениците бяха насърчени да продължат да учат, да развиват способностите си и впоследствие да използват придобитите знания в полза на обществото и страната.

Мотоциклети за 62-ма отличници

По време на събитието бяха раздадени и награди на успешно представилите се ученици.

Общо 4694 младежи получиха награди и финансови средства в зависимост от постигнатите резултати.

За 62-ма от най-добре представилите се наградата беше значително по-голяма – всеки от тях получи нов мотоциклет.

150 стипендии за висше образование

Беше обявено и предоставянето на 150 стипендии за висше образование за младежи от провинция Кампот.

Целта е повече ученици да получат възможност да продължат образованието си и да развият професионалните и личните си способности.

Властите разглеждат инвестициите в образование и човешки капитал като част от по-широката стратегия за развитие на провинцията.

Наред с образованието усилията са насочени към развитието на културата, човешките ресурси, обществената инфраструктура, пътната мрежа и други ключови направления.

Амбицията е Кампот да се развива като икономически проспериращ регион и привлекателна туристическа дестинация.

Посланието към младите хора обаче остава в центъра на тази стратегия – технологиите, включително изкуственият интелект, могат да отворят нови възможности, но знанията, образованието и способността за непрекъснато учене остават основата за бъдещото им развитие.

автор: Су Уонлок

източник: ams.com.kh