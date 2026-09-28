Лудогорец разби румънци с 3:0, четирима нови дебютираха за „орлите“

Ерик Маркус, Руан Круз и Кайо Видал донесоха убедителния успех в контролата на „Хювефарма Арена“

Лудогорец постигна убедителна победа с 3:0 над румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча в контролна среща, играна на „Хювефарма Арена“ в Разград.

„Орлите“ имаха възможности да стигнат и до още по-изразителен резултат, като на два пъти гредите спасиха румънския тим, а Руан Круз пропусна дузпа през първото полувреме.

Двубоят беше и неофициален повторен дебют начело на Лудогорец за Игор Йовичевич.

Четирима нови с първи мач за Лудогорец

Срещата даде възможност на четирите последни нови попълнения на разградчани да запишат дебют със зеления екип.

Иво Гърбич, Иван Желизко, Амир Хаджиахметович и Омар Рекик започнаха като титуляри срещу румънския съперник.

Лудогорец стигна до първото попадение в 25-ата минута, когато Ерик Маркус откри резултата.

Малко преди почивката домакините удвоиха преднината си. В 43-ата минута Руан Круз се разписа за 2:0.

Бразилецът можеше да добави още едно попадение към сметката си през първата част, но не успя да реализира отсъдената дузпа.

Кайо Видал оформи крайното 3:0

След почивката Лудогорец продължи да търси нови попадения, но третият гол дойде в заключителните минути на срещата.

В 85-ата минута Кайо Видал се разписа и оформи крайното 3:0.

Така 14-кратният шампион на България приключи контролата с категорична победа и чиста мрежа.

Следващата проверка за разградчани ще бъде на 4 октомври, когато Лудогорец ще се изправи срещу Черно море в нов приятелски двубой.