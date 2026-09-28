Асен Василев с остри критики към Илияна Йотова за позицията ѝ в ООН

Лидерът на „Продължаваме промяната“ поиска обяснение за позицията на България за Украйна и отново повдигна въпроса за президентските помилвания

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към президента Илияна Йотова за позицията ѝ по време на сесията на Общото събрание на ООН.

В предаването „На фокус“ той определи поведението ѝ като „абсолютна грешка“ и заяви, че според него държавният глава трябва да се ръководи единствено от българския национален интерес.

„Едно заглавие ми беше попаднало, което го описва много добре: „Илияна Йотова се разграничи от себе си“. Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води, е българският интерес“, заяви Василев.

Василев поиска обяснение за позицията на България

Председателят на ПП коментира ситуацията около позицията на България за Украйна по време на сесията на ООН.

Според него е необходимо президентът да обясни пред обществото какви действия е предприела българската страна и каква точно позиция е защитила.

„Ако не можеш да отиграеш такава проста ситуация, да защитиш интереса на България, значи не ставаш за президент. Подкрепяме с 51 държави декларация, след което се казва, че не сме я подкрепили“, заяви Василев.

По думите му българските граждани трябва да получат отговор „какво е направила, какво е и не е подписала и какво се е случило“.

Спорът за президентските помилвания продължава

Асен Василев коментира и темата за извършените от Илияна Йотова помилвания, като настоя за повече публичност на информацията.

Той посочи, че ПП е внесла предложение за промяна в Закона за „Държавен вестник“, с което указите за помилване да бъдат публикувани, включително информация за вече извършени помилвания.

Според Василев от президентството не е предоставена доброволно цялата поискана от партията информация.

„Когато има такъв скандал, гражданите трябва да получат пълна информация. Ние сме поискали президентството доброволно да покаже тази информация. До момента няма отговор“, заяви той.

Василев твърди още, че Илияна Йотова е помилвала петима души, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, и поиска да бъдат публично обяснени основанията за решенията.

Тези твърдения са част от политическата позиция на лидера на ПП.

Какво заяви президентството?

По-рано президентската институция отговори на критиките около конкретен случай на помилване от 2022 г.

От „Дондуков“ 2 посочиха, че решението е било предшествано от проверка на специализираната комисия и медицинска експертиза за здравословното състояние на осъдения.

Самата Йотова заяви впоследствие, че информация за случаите на помилване е публично достъпна на сайта на президентството. Тя подчерта също, че помилването не представлява нова присъда, реабилитация или амнистия и че в много от случаите решенията са свързани с хуманитарни и здравословни причини.

„Петрохан няма общо с нас като партия“

Лидерът на ПП засегна и случая „Петрохан“, като отхвърли връзка между него, партията му и президентската кампания.

„Случаят „Петрохан“ няма общо нито с президентската кампания, нито с нас като партия“, заяви Василев.

Според неговата позиция темата е била използвана като опит да бъде изместено общественото внимание от спора около помилванията.

Така в рамките на интервюто Василев постави три отделни теми – поведението на Илияна Йотова в ООН, прозрачността около президентските помилвания и политическите интерпретации на случая „Петрохан“.