Галибаф: Трябва едновременно да се воюва и да се преговаря

Председателят на иранския парламент заяви, че според него военните действия и дипломацията не са взаимно изключващи се подходи

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че изборът между война и преговори не трябва да се разглежда като две взаимно изключващи се възможности.

„Смятаме, че противопоставянето „война или преговори“ не е реално. Трябва едновременно да се воюва и да се преговаря“, заяви Галибаф.

По думите му военните действия трябва да се водят „разумно и решително“, а дипломатическите преговори да започват в подходящия момент и от позиция на сила.

Галибаф посочи, че когато бъде постигнат значителен успех на бойното поле и противникът се намира в по-слаба позиция, дипломацията трябва да бъде използвана за затвърждаване на постигнатото.

Според изложената от него позиция крайната цел е чрез съчетаване на военни и дипломатически инструменти Иран да укрепва своите позиции и да достигне до по-висока степен на възпиране.