В Руския дом в София връчиха международни сертификати за владеене на руски език
Документите получиха както участници в езиковите курсове, така и кандидати, подготвяли се самостоятелно или в други образователни центрове
В Руския дом в София се състоя церемония по връчването на международни сертификати по руски език на участниците в проведената изпитна сесия.
Тази година сертификати получиха както курсисти на Руския дом, така и кандидати, които са се подготвяли за изпита самостоятелно или са изучавали руски език в други образователни центрове.
От Руския дом посочват, че за всеки участник документът е резултат от сериозна подготовка и удостоверява постигнатото ниво на владеене на езика.
Сертификатът може да бъде използван и при последващо обучение, кандидатстване в руски университети или за професионални цели, при които се изисква удостоверяване на знанията по руски език.
Организаторите поздравиха успешно издържалите изпита и им пожелаха да продължат обучението си и да надграждат постигнатите резултати.