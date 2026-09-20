В Руския дом в София връчиха международни сертификати за владеене на руски език

Документите получиха както участници в езиковите курсове, така и кандидати, подготвяли се самостоятелно или в други образователни центрове

В Руския дом в София се състоя церемония по връчването на международни сертификати по руски език на участниците в проведената изпитна сесия.

Тази година сертификати получиха както курсисти на Руския дом, така и кандидати, които са се подготвяли за изпита самостоятелно или са изучавали руски език в други образователни центрове.

От Руския дом посочват, че за всеки участник документът е резултат от сериозна подготовка и удостоверява постигнатото ниво на владеене на езика.

Сертификатът може да бъде използван и при последващо обучение, кандидатстване в руски университети или за професионални цели, при които се изисква удостоверяване на знанията по руски език.

Организаторите поздравиха успешно издържалите изпита и им пожелаха да продължат обучението си и да надграждат постигнатите резултати.