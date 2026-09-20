България изпусна аванс от 2:0 и отпадна от Германия след драматичен петгеймов мач

Националите загубиха с 2:3 на осминафинал на Европейското първенство пред 13 000 зрители в „Арена 8888“

Българският национален отбор по волейбол отпадна от Европейското първенство след изключително драматичен осминафинал срещу Германия. „Лъвовете“ поведоха с 2:0 гейма, но допуснаха обрат и загубиха с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15).

Двубоят се игра пред около 13 000 зрители в „Арена 8888“, които създадоха впечатляваща атмосфера и подкрепяха националите до последната точка.

България започна силно. В първата част асове на Илия Петков и Александър Николов помогнаха на тима на Джанлоренцо Бленджини да вземе инициативата. Германия успя да се доближи до 23:21, но българите спечелиха следващите две точки и затвориха гейма с 25:21.

Във втората част националите отново наложиха темпото си. Симеон Николов разнообразяваше атаките, а силният сервис създаваше сериозни проблеми на германското посрещане. България поведе с 16:10, а въпреки опита за обрат на съперника стигна до ново 25:21 и аванс от 2:0.

Германия върна интригата

Третият гейм промени хода на срещата. След равностойно начало германците постепенно изградиха преднина и при 18:15 вече контролираха частта. Добрата им блокада и силният сервис доведоха до 25:19 и намаляване на резултата на 1:2.

Четвъртият гейм предложи още повече напрежение. България остана близо до съперника до самия край, като Аспарух Аспарухов и Симеон Николов имаха важни изяви. При 24:23 за Германия последва оспорвана ситуация, при която германският щаб поиска видео преразглеждане. Челънджът беше успешен и Бундестимът спечели частта с 25:23, изпращайки мача в тайбрек.

Драмата завърши в тайбрека

Решителният пети гейм започна точка за точка. Ас на Симеон Николов изравни за 5:5, но впоследствие Германия успя да вземе минимално предимство.

В заключителните разигравания германците поведоха с 14:11. България спаси първия мачбол, но при втория съперникът сложи край на драмата – 15:12 и 3:2 за Германия.

Така националният отбор приключи участието си на Европейското първенство след два поредни петгеймови двубоя – победата с 3:2 над Полша в края на груповата фаза и драматичната загуба от Германия на осминафиналите.

Сред зрителите в залата бяха премиерът Румен Радев, футболната легенда Христо Стоичков и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.