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Спорт

Спартак Вн приема Локо Сф на стадион „Спартак“

Недялко Тенев

„Соколите“ излизат пред собствена публика в днешния двубой, който започва в 15:15 часа

Спартак Варна се изправя срещу Локомотив София в днешния си шампионатен двубой. Срещата ще се играе на стадион „Спартак“ във Варна и е с начален час 15:15.

„Соколите“ обявиха мача с традиционния призив „Matchday“ и очакват подкрепата на своите привърженици от трибуните.

Двубоят е на 20 септември, като Спартак ще търси положителен резултат пред собствена публика срещу столичните „железничари“.

Спартак Варна – Локомотив София
Дата: 20 септември
Начален час: 15:15
Стадион: „Спартак“, Варна

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