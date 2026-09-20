Спартак Вн приема Локо Сф на стадион „Спартак“

„Соколите“ излизат пред собствена публика в днешния двубой, който започва в 15:15 часа

Спартак Варна се изправя срещу Локомотив София в днешния си шампионатен двубой. Срещата ще се играе на стадион „Спартак“ във Варна и е с начален час 15:15.

„Соколите“ обявиха мача с традиционния призив „Matchday“ и очакват подкрепата на своите привърженици от трибуните.

Двубоят е на 20 септември, като Спартак ще търси положителен резултат пред собствена публика срещу столичните „железничари“.

Спартак Варна – Локомотив София

Дата: 20 септември

Начален час: 15:15

Стадион: „Спартак“, Варна