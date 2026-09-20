Ботев Пд разгроми Септември с 3:0 на „Васил Левски“

Самуел Калу отбеляза два гола за „канарчетата“, а Алберто Салидо даде начало на успеха в София

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 над Септември София в среща от 10-ия кръг на Първа лига, играна на Националния стадион „Васил Левски“.

„Канарчетата“ имаха претенции за дузпа още във втората минута, но главният съдия Геро Писков остави играта да продължи. В следващите минути Септември опита да застраши вратата на гостите, но ударите на Францети и Игор не намериха целта.

Ботев поведе в 26-ата минута след грешка в защитата на домакините. Алберто Салидо отне топката и с точен удар даде аванс на „жълто-черните“. До почивката Божидар Пенчев беше близо до изравняване, но след изпълнение на свободен удар топката срещна страничната греда.

Началото на второто полувреме донесе сериозен проблем за Септември. В 49-ата минута Едни Рибейро получи директен червен картон след нарушение срещу Никола Солдо. Защитникът на Ботев не успя да продължи и беше заменен принудително.

Само четири минути по-късно пловдивчани удвоиха преднината си. Салидо и Самуел Калу комбинираха, а нигериецът завърши атаката с диагонален удар за 2:0.

В 75-ата минута Калу отбеляза втория си гол в срещата. Франклин Маскоте го изведе с прецизно подаване, а нападателят реализира за крайното 3:0.

Две минути по-късно Мауро Родригес също изпрати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада. В заключителните минути Никола Илиев опита опасен удар от свободен удар за Септември, но Даниел Наумов се намеси успешно.