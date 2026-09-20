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Спорт

Левски U17 победи ЦСКА 1948 и остана лидер в Елитната група

Недялко Тенев

„Сините“ спечелиха с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“, а победния гол отбеляза Николай Неделчев

Юношите на Левски до 17 години победиха ЦСКА 1948 с 2:1 в двубой от шестия кръг на Елитната група. Срещата се игра на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ започнаха отлично и поведоха още в 4-ата минута. Мариян Йовов асистира на Красен Крумов, който откри резултата.

Гостите от ЦСКА 1948 успяха да възстановят равенството, но малко преди почивката Левски отново излезе напред. В 44-ата минута Николай Неделчев отбеляза за 2:1, като попадението му впоследствие се оказа победно.

С успеха воденият от Йордан Петков отбор запази първото място в класирането с 15 точки, една повече от втория „Национал“.

Състав на Левски U17: Александър Митев (к), Александър Иванов, Мартин Реджебов, Александър Николов (88′ Борислав Иванов), Денислав Костов (85′ Теодор Михайлов), Красен Крумов, Васил Киров, Мариян Йовов, Николай Неделчев, Калоян Игнев, Кристиан Шиячки.

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