Тодор Киселичков отново поема Нефтохимик

50-годишният специалист се завръща начело на бургазлии и заменя освободения Димчо Ненов

Тодор Киселичков е новият старши треньор на Нефтохимик, обявиха официално от бургаския клуб.

Това ще бъде втори период за 50-годишния специалист начело на „шейховете“. Киселичков водеше отбора и в началото на миналия сезон, преди впоследствие да бъде заменен от Димчо Ненов.

Още днес от 18:00 часа новият наставник ще изведе „зелените“ за първата си тренировка след завръщането си на поста.

Киселичков заменя Димчо Ненов, който беше освободен след колебливото начало на Нефтохимик в Югоизточната Трета лига.

Новият треньор има опит начело на редица български отбори, сред които Янтра (Габрово), Спартак (Варна) и Добруджа.

За Нефтохимик обаче името му има и специално значение. Киселичков е сред емблематичните футболисти в историята на бургаския клуб. Като халф той записва над 200 мача за Нефтохимик само в тогавашната „А“ група в периода между 1994 и 2004 година.

От клуба пожелаха успех на Тодор Киселичков в работата му и в преследването на поставените пред отбора цели.