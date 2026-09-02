Променят графика за машинно миене на улиците в Плевен на 4 септември

Заради ремонт на пътното платно почистването ще бъде пренасочено към части от жк „Сторгозия“

Промяна в графика за машинно миене на улиците в Плевен ще има на 4 септември, съобщиха от фирмата изпълнител „АСА Клийнинг“ ДЗЗД.

Причината е извършването на ремонтни дейности по уличното платно. Първоначално предвиденото миене на ул. „Цар Борис III“, ул. „Лерин“, ул. „Борис Шивачев“, ул. „Хан Крум“, ул. „Найчо Цанов“ и ул. „Любен Каравелов“ няма да бъде извършено по график.

Вместо това машинното миене ще бъде насочено към жк „Сторгозия“. Ще бъдат почистени участъците от „Мерки и измервателни уреди“ до бл. 58, покрай блокове 67, 68 и 69, включително прилежащите паркинги.

Машините ще преминат още покрай ШПК 1 и ШПК 3, по участъка от ШПК 2 до бл. 61, както и по пътя от бл. 65 до бл. 35, включително паркингите.