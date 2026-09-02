Над 115 млн. евро за млади фермери: Приемът започва през септември

Земеделските стопани на възраст между 18 и 40 години ще могат да получат до 60 000 евро стартова помощ

Над 115 млн. евро ще бъдат насочени към подкрепа на млади земеделски стопани през 2026 г. Комитетът по наблюдение одобри актуализирания Индикативен годишен график за приемите по интервенциите за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.

Приемът по интервенцията „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ е планиран за периода септември–октомври 2026 г.

За подпомагане ще могат да кандидатстват земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, чиито стопанства са с икономически размер от 8 000 до 30 000 евро стандартен производствен обем.

Финансовата помощ ще покрива 100% от допустимите разходи, като максималният размер на подкрепата за един кандидат ще бъде 60 000 евро. Средствата ще се предоставят на две плащания от по 30 000 евро.

Приоритет при оценяването ще имат кандидатите от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Предимство ще получават също стопанства с биологично производство и проекти, включващи цифровизация, иновативни технологии, възобновяеми енергийни източници и мерки за опазване на околната среда.

През септември и октомври ще бъде отворен и прием по интервенцията за консултантски услуги с бюджет от 7 млн. евро. Целта е фермерите да получат достъп до индивидуална експертна подкрепа.

Заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров съобщи, че през октомври–ноември се очаква да започнат приемите по новата кризисна интервенция и по „Подпомагане по Натура 2000 за гори“. Предвижда се средствата да бъдат изплатени до края на годината.

За горските територии по Натура 2000 е осигурен общ ресурс от близо 36 млн. евро за следващите две години.

Одобрени са и критериите за подбор по интервенцията „Първична преработка на дървесина“. При нея предимство ще получават проекти в селските райони и общини с висока лесистост, както и инвестиции, които допринасят за запазване на работните места и използването на възобновяема енергия за собствено потребление.