Над 100 000 самолетни места за България вече са договорени за лято 2027

Министерството на туризма подготвя нови мерки за повече директни полети, по-високо качество на услугите и развитие на целогодишния туризъм

Над 100 000 самолетни места за летния сезон на 2027 г. вече са договорени, а усилията за привличане на още директни полети до България продължават. Това съобщи министърът на туризма д-р Илин Димитров при представянето на резултатите от първите месеци след встъпването си в длъжност.

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“, заяви министърът.

Сред основните приоритети на Министерството на туризма са подобряването на транспортната свързаност, изсветляването на сектора, повишаването на качеството, осигуряването на кадри, въвеждането на нов модел за реклама и развитието на туристическата инфраструктура.

Повече директни полети до България

Въздушната свързаност е сред ключовите направления, по които вече се отчита напредък. Според министъра договорените над 100 000 места за лято 2027 г. са важна стъпка и за връщането на повече германски туристи в българските курорти.

Предстои създаването на специален фонд за свързаност и реклама, чрез който популяризирането на България като туристическа дестинация да бъде по-тясно обвързано с възможностите за директен транспорт до страната.

Нови правила за туристическия сектор

Министерството подготвя и законодателни промени, насочени към изсветляване на туристическия бизнес. Сред тях са регулиране на краткосрочното настаняване и промени, свързани с Гаранционния фонд за туроператорите.

„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви Димитров.

Промени се предвиждат и при използването на приходите от туристическия данък. Минимум 50% от средствата трябва да бъдат насочвани към реклама и свързаност, а останалата част – към инфраструктура.

QR кодове ще дават оценка за качеството

На 27 септември се предвижда да бъдат създадени Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

Планира се в туристическите обекти да бъдат въведени QR кодове, чрез които потребителите ще могат да оценяват услугите по над 100 критерия. Събраната информация ще бъде използвана за проследяване и подобряване на качеството в сектора.

150 мениджъри на TUI Group идват в България

Между 24 и 26 септември се очаква България да бъде посетена от висшето ръководство на TUI Group. Във визитата се предвижда да участват около 150 висши мениджъри на компанията.

Целта е да бъде дадено ново начало на отношенията с един от водещите европейски туроператори и да бъде подписан договор за реклама на глобално ниво.

Министерството работи съвместно с МВнР и МВР и за улесняване на достъпа на чуждестранни туристи до България. Специален фокус е поставен върху Турция и увеличаването на капацитета на консулските служби.

Водят се и преговори за възможността за въвеждане на издаване на визи при пристигане – т.нар. visa on arrival.