Самуел Калу е Играч на 10-ия кръг в БПФЛ Фентъзи

Футболистът на Ботев (Пловдив) донесе 16 точки след два гола при успеха над Септември

Десетият кръг в БПФЛ Фентъзи премина без отложения двубой между Левски и Лудогорец и се оказа сравнително скромен откъм точки. Големият герой на уикенда стана Самуел Калу от Ботев (Пловдив), който отбеляза два гола при победата с 3:0 над Септември и събра 16 точки, с което заслужи званието „Играч на кръга“.

Ботев (Пловдив) беше и сред най-силно представилите се отбори. „Канарчетата“ записаха пета победа от началото на сезона и трета „суха“ мрежа. Даниел Наумов донесе 7 фентъзи точки, а нападателят Алберто Салидо се отличи с гол и асистенция и завърши кръга с 11 точки.

ЦСКА 1948 победи Славия с 2:1 и вече има 19 отбелязани попадения. Георги Русев беше сред най-резултатните фентъзи играчи с 10 точки, докато Атанас Илиев добави 7.

В Русе Дунав и Ботев (Враца) завършиха 2:2. Джордън Сейнт-Луис събра 10 точки, а Алекс Валиньо – 9. За врачани Сейни Санянг и Касим Хаджи записаха по 8 точки.

Арда и Черно море поделиха точките след 1:1. Антонио Вутов продължи добрата си серия, а Димитър Велковски беше най-резултатният защитник на тима с 6 фентъзи точки.

Една от важните победи в кръга беше за Локомотив (София) – 1:0 като гост на Спартак (Варна). Това беше първи успех и първа „суха“ мрежа за столичните „железничари“ през сезона. Вратарят Мартин Величков се възползва максимално и завърши с 10 точки, а Антонио Ейро, Калоян Костов и Ангел Лясков взеха по 7.

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА завършиха 1:1 на „Лаута“. Парвизджон Умарбаев се отчете с 9 фентъзи точки, а Йоанис Питас донесе 8. Според статистиката в обзора ЦСКА остава непобеден и с най-резултатната атака – 24 гола.

Сред нападателите най-добре се представи Алберто Салидо с 11 точки, следван от Алекс Валиньо с 9 и Йоанис Питас и Георги Лазаров с по 8.

Скаутът на БПФЛ Фентъзи завърши кръга с 33 точки при среден резултат от 29. Най-успешните избори бяха Даниел Наумов със 7 и Йоанис Питас с 8 точки. Рискът с Анте Аралица като капитан не се оправда и нападателят донесе само 2 точки преди капитанския бонус.

Предстои и промяна в цените на играчите след десетия кръг, а екипът на играта анонсира и предстоящо пускане на ново мобилно приложение за iOS и Android.